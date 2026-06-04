Рейтинг@Mail.ru
Журналистка из США заявила, что американцы устали финансировать Украину - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:57 04.06.2026
Журналистка из США заявила, что американцы устали финансировать Украину

Журналистка Оуэнс: американцы устали финансировать Украину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что американцы устали финансировать Украину, не понимая, куда уходят их деньги.
  • По словам Оуэнс, американцы все больше сосредотачиваются на внутренних проблемах страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Американцы устали финансировать Украину, не понимая, куда уходят их деньги, заявила журналистка из США Кэндис Оуэнс на ПМЭФ.
"Американцы действительно устают от финансирования (Украины - ред.). Они узнают, что олигархи покупают яхты. Если говорить практически, мы думаем о наших налогах и о том, куда уходят наши деньги, чего нам никогда толком не объясняют", — сказала Оуэнс.
По ее словам, американцы также все больше сосредотачиваются на внутренних проблемах страны.
"Кроме того, мы пытаемся сосредоточиться на многих внутренних вопросах", — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В США забили тревогу после налета дронов на Петербург
3 июня, 10:55
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаСШАКэндис Оуэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала