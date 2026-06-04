Журналистка из США заявила, что американцы устали финансировать Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что американцы устали финансировать Украину, не понимая, куда уходят их деньги.

По словам Оуэнс, американцы все больше сосредотачиваются на внутренних проблемах страны.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Американцы устали финансировать Украину, не понимая, куда уходят их деньги, заявила журналистка из США Кэндис Оуэнс на ПМЭФ.

"Американцы действительно устают от финансирования ( Украины - ред.). Они узнают, что олигархи покупают яхты. Если говорить практически, мы думаем о наших налогах и о том, куда уходят наши деньги, чего нам никогда толком не объясняют", — сказала Оуэнс

По ее словам, американцы также все больше сосредотачиваются на внутренних проблемах страны.

"Кроме того, мы пытаемся сосредоточиться на многих внутренних вопросах", — добавила журналистка.