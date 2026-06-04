Журналистка из США заявила, что американцы устали финансировать Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что американцы устали финансировать Украину, не понимая, куда уходят их деньги.
- По словам Оуэнс, американцы все больше сосредотачиваются на внутренних проблемах страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Американцы устали финансировать Украину, не понимая, куда уходят их деньги, заявила журналистка из США Кэндис Оуэнс на ПМЭФ.
По ее словам, американцы также все больше сосредотачиваются на внутренних проблемах страны.
"Кроме того, мы пытаемся сосредоточиться на многих внутренних вопросах", — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.