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Захарова рассказала, когда США свернут договоренности с Арменией - РИА Новости, 04.06.2026
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06:04 04.06.2026 (обновлено: 09:14 04.06.2026)
Захарова рассказала, когда США свернут договоренности с Арменией

Захарова: США свернут договоренности с Арменией, когда "потеряют аппетит"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон безболезненно свернет договоренности с Арменией, когда «потеряет аппетит».
  • Армения и США в конце мая подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Вашингтон безболезненно свернет договоренности с Арменией, когда "потеряет аппетит", заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армения и США в конце мая подписали сустав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также подписали договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".
"Когда Вашингтон потеряет аппетит или поменяется там приоритетность, то они все это свернут абсолютно для себя безболезненно", - сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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