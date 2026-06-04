Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон безболезненно свернет договоренности с Арменией, когда «потеряет аппетит».
- Армения и США в конце мая подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Вашингтон безболезненно свернет договоренности с Арменией, когда "потеряет аппетит", заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Армения и США в конце мая подписали сустав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также подписали договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.