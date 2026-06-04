Развитие спорта как индустрии развлечений обсудили на ПМЭФ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Развитие спорта как индустрии развлечений стало темой специальной сессии "Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства" на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня в северной столице, передает корреспондент РИА Новости.

Дискуссия собрала ведущих экспертов в этой области.

"Сегодня спорт стал полноценной индустрией впечатлений, он конкурирует за внимание аудитории наряду с музыкальной и киноиндустрией", – сказал статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин.

Он отметил, что работа с болельщицами становится важным показателем эффективности спортивных организаций. В свою очередь, для бизнеса спорт – интересная и эффективная площадка для продвижения и различных брендов, и важных социальных проектов.

"В центре этой экосистемы – люди и профессионалы, которые развивают инфраструктуру и новые системы взаимодействия", – подчеркнул Никитин.

По словам статс-секретаря, активно развиваются различные образовательные программы в сфере физической культуры и спорта. Ежегодно учебные заведения выпускают более 9 тысяч специалистов, часть из которых напрямую связана с современной экономикой спорта, менеджментом и журналистикой. Еще одной важной сферой развития сферы становятся государственно-частные партнерства, различные инвестиционные проекты.

Участники сессии говорили о том, что за последние годы радикально меняется и аудитория спортивных мероприятий. Уже в прошлое ушел миф об агрессивных болельщиках. Сегодня среди посетителей стадионов начинает преобладать семейная аудитория. Об этом говорил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов. По его словам, спортивные мероприятия КХЛ стали настоящими семейными праздниками.

"Мы не только поручили всем нашим клубам написать свои стратегии, но и начали сами двигаться в этом направлении: контролировать арены, условия для наших болельщиков. Это и атрибутика, и магазины, и появление детских уголков и мест, где люди могут поесть. За всем этим мы внимательно наблюдаем", – подчеркнул Морозов.

Также он поделился статистическими данными за последние годы: около трети болельщиков – это люди, которые раньше вообще не ходили на хоккей.

"Они приходят, им нравится, и они возвращаются. Спасибо нашим клубам, которые проводят целые матчдей-шоу (развлекательно-спортивные мероприятия – прим. ред.), которые также привлекают новую аудиторию. Люди приходят для того, чтобы не только поболеть за команду, но и увидеть шоу, развлечься, получить эмоции", – рассказал Морозов.

По его словам, аудиторию привлекает непредсказуемость спортивных соревнований, дух борьбы в каждом мачте, некая неизвестность и интрига, кто же станет победителем.

Особое внимание в КХЛ уделают работе с детской и молодежной аудиторией. У лиги появился свой талисман Крут, заработал специальный детский сайт, выпускаются мультсериалы для детей. "С нашими клубами в разных городах мы запустили проект для начальной школы “Уроки хоккея с КХЛ” – когда игроки и тренеры проводят специальные занятия для детей", – поделился Морозов.

Среди других инициатив – привлечение к освещению событий КХЛ блогеров, производство комедийных сериалов для аудитории 20-25 лет.

Одним из главных партнеров КХЛ уже в течение девяти лет остается "Фонбет" – букмекерская компания ставок на спорт онлайн в России СНГ . В будущем году партнеры отметят десятилетний юбилей сотрудничества.

По словам управляющего партнера "Фонбет" Валентина Голованова, несмотря на различные сложности, компания активно развивается.

"В октябре 2025 года с введением новых налогов поменялись условия работы. Но несмотря на давление на спонсорство во всей отрасли, мы попытались сохранить эффективность и увеличить качество нашей работы", – отметил Голованов.

Наблюдая за тем, как развивается КХЛ, компания старается поддерживать самые разные начинания лиги: как рекорды, так и новые инициативы. Так, появляются новые партнеры. Например, недавно к совместным проектам подключилась компания " Кинопоиск ". Итогом стали видео, которые снимаются прямо со шлема арбитра во время трансляции, потом монтируются и позволяют зрителям увидеть соревнования с необычного ракурса.

Также, отметил Голованов, компания уделяет особое внимание благотворительными инициативам и адаптивному спорту.

"Мы прислушиваемся к тому, что предлагает КХЛ, например, развиваем адаптивный хоккей. Например, уже восемь раз мы проводили Международный Фестиваль адаптивного хоккея для детей. По традиции он проходит в Сочи , но в этом году он был перенесен в Нижний Новгород . Когда мы начинали, в нем участвовало шесть команд, сейчас – более ста. Всегда это очень теплое семейное мероприятие", – рассказал управляющий партнер "Фонбет".

По словам Голованова, сегодня в спортивные мероприятия вливается новая аудитория.

"Сегодня на стадионах нет ни агрессии, ни негатива. Царит атмосфера семейного праздника. Приглашаю всех уже на следующий сезон – это будет девять месяцев праздника, шоу и качественной игры", – отметил управляющий партнер "Фонбет".

О посещаемости стадионов говорил и генеральный директор футбольного клуба "Спартак-Москва" Сергей Некрасов. По его словам, менеджмент ФК за последние 2-3 года ведет целенаправленную работу по возвращению зрителей на трибуны, поняв численность болельщиков на 9% и 10%.

"Здесь многие коллеги сегодня вспомнили финал Кубка России по футболу 2026 – большое вам спасибо. Могу рассказать: лично мне посчастливилось в этом году побывать на финале Лиги Чемпионов УЕФА (проходил в Будапеште – прим. ред), там была 61 тысяча зрителей. Финал Кубка России состоялся в Лужниках при поддержке Российского футбольного союза и Фонбет – мы собрали общими усилиями 73 тысячи болельщиков. Это третий результат сезона в мире", – сказал Некрасов.