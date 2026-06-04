"Лаборатория Касперского" работает над смартфоном, который нельзя взломать

"Это еще одно очень интересное направление, мы над этим сейчас работаем, но в одиночку мы не справимся. Вот у меня, допустим, в кармане телефон. …Это российская железка, и операционная система наша. Вот ее взломать невозможно. Это я сказал", - сообщил он.