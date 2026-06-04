"Лаборатория Касперского" работает над смартфоном, который нельзя взломать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Лаборатория Касперского» начала тестировать новый российский смартфон на отечественном ПО.
- По словам Евгения Касперского, этот смартфон невозможно взломать.
- Заинтересованные компании могут обратиться к российскому офису для тестирования продукта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" начала тестировать новый российский смартфон на отечественном ПО, который невозможно будет взломать, рассказал генеральный директор компании Евгений Касперский на сессии ПМЭФ-2026.
"Это еще одно очень интересное направление, мы над этим сейчас работаем, но в одиночку мы не справимся. Вот у меня, допустим, в кармане телефон. …Это российская железка, и операционная система наша. Вот ее взломать невозможно. Это я сказал", - сообщил он.
"Пилоты у нас уже есть. Несколько десятков. Да, мы работаем с несколькими компаниями на эту тему. Когда он появится в продаже, пока не скажу. Работы еще очень много", - добавил Касперский.
Он также отметил, что хотя телефон пока не доступен для покупки, заинтересованные компании могут обратиться к российскому офису и протестировать данный продукт.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.