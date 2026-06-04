Баланс курса рубля для импортеров и экспортеров найдут, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что будет найден баланс курса рубля с точки зрения импортеров и экспортеров.

Корректировка бюджетного правила позволит создать предсказуемость и «выровнять нынешнюю ситуацию с курсом», добавил Силуанов.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Баланс курса рубля с точки зрения и импортеров, и экспортеров будет найден, а бюджет получит свои доходы от налоговых поступлений, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рубль нужен такой, чтобы импортные товары и технологии были доступны для бизнеса, а с другой стороны - чтобы экспорт для экспортеров был рентабельным... Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других. А бюджет получит свои налоги от экономики. Найдем (баланс - ред.)", - отметил Силуанов

Он добавил, что корректировка бюджетного правила позволит создать предсказуемость и "выровнять нынешнюю ситуацию с курсом".