Краткий пересказ от РИА ИИ Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, заявил Силуанов.

За последние три года рост ВВП составил около десяти процентов.

Внешний долг страны составляет всего десять процентов и скоро будет погашен.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, несмотря на все сложности, заявил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.

"Мы не зависим от решений третьих стран, дадут нам деньги или нет, как некоторые до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или Мирового банка. У нас этого нет, наш внешний долг всего десять процентов, который мы скоро погасим", — рассказал он.

Россия живет без внешних притоков иностранных инвестиций и рассчитывает только на свои финансовые возможности, отметил Силуанов

"Мы принимаем собственные решения <...>, исходя из тех потребностей, которые есть в стране. <...> И результаты есть. За последние годы рост экономики достаточно устойчивый", — добавил он, уточнив, что за последние три года рост ВВП составил около десяти процентов.