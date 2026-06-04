Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов Сибири на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов округа на ПМЭФ-2026.

В Сибири создается новый научно-технологический кластер мирового уровня вокруг Центра коллективного пользования "СКИФ", активно развивается сельское хозяйство и наращивают объемы производства предприятия ОПК.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов округа на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-центр аппарата полпреда.

На двухэтажном стенде площадью более 210 квадратных метров расположены переговорные комнаты, студия телеканала "Сибирь 24" и зона для подписания соглашений. Регионы Сибири уже в седьмой раз выступают на ПМЭФ единым стендом. Создание пространства для совместной демонстрации достижений округа координировала межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение".

"За год (с ПМЭФ-2025 – ред.) многое было сделано, чтобы повысить качество жизни сибиряков, сделать регионы округа привлекательными и комфортными для людей. Для этого вместе, сообща, мы решаем задачи развития социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, науки и технологий", – сказал Серышев , приветствуя гостей "Большой Сибири".

В частности, он рассказал, что в Сибири создается новый научно-технологический кластер мирового уровня вокруг Центра коллективного пользования "СКИФ". В регионах округа активно развивается сельское хозяйство – урожайность по зерновым в промышленных регионах Сибири по итогам 2025 года превысила 30 центнеров с гектара. Кроме того, наращивают объемы производства предприятия оборонно-промышленного комплекса, за последний год на оборонные заводы Сибири пришли работать более 15 тысяч человек.

Серышев также отметил, что уже более 300 участников специальной военной операции и членов их семей прошли профессиональное обучение и переподготовку, в том числе по крайне востребованным специальностям – педагог, медицинский работник, оператор БПЛА, а почти 35 тысяч детей бойцов СВО этим летом смогут отдохнуть в детских лагерях.