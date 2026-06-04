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Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов Сибири на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:32 04.06.2026
Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов Сибири на ПМЭФ

Полпред Серышев открыл работу объединенного стенда "Большая Сибирь" на ПМЭФ-2026

© РИА НовостиИИ рассказывает о потенциале сибирских регионов на стенде "Большая Сибирь" на ПМЭФ
ИИ рассказывает о потенциале сибирских регионов на стенде Большая Сибирь на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
ИИ рассказывает о потенциале сибирских регионов на стенде "Большая Сибирь" на ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов округа на ПМЭФ-2026.
  • В Сибири создается новый научно-технологический кластер мирового уровня вокруг Центра коллективного пользования "СКИФ", активно развивается сельское хозяйство и наращивают объемы производства предприятия ОПК.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев дал старт работе объединенного стенда всех регионов округа на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-центр аппарата полпреда.
На двухэтажном стенде площадью более 210 квадратных метров расположены переговорные комнаты, студия телеканала "Сибирь 24" и зона для подписания соглашений. Регионы Сибири уже в седьмой раз выступают на ПМЭФ единым стендом. Создание пространства для совместной демонстрации достижений округа координировала межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение".
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"За год (с ПМЭФ-2025 – ред.) многое было сделано, чтобы повысить качество жизни сибиряков, сделать регионы округа привлекательными и комфортными для людей. Для этого вместе, сообща, мы решаем задачи развития социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, науки и технологий", – сказал Серышев, приветствуя гостей "Большой Сибири".
В частности, он рассказал, что в Сибири создается новый научно-технологический кластер мирового уровня вокруг Центра коллективного пользования "СКИФ". В регионах округа активно развивается сельское хозяйство – урожайность по зерновым в промышленных регионах Сибири по итогам 2025 года превысила 30 центнеров с гектара. Кроме того, наращивают объемы производства предприятия оборонно-промышленного комплекса, за последний год на оборонные заводы Сибири пришли работать более 15 тысяч человек.
Серышев также отметил, что уже более 300 участников специальной военной операции и членов их семей прошли профессиональное обучение и переподготовку, в том числе по крайне востребованным специальностям – педагог, медицинский работник, оператор БПЛА, а почти 35 тысяч детей бойцов СВО этим летом смогут отдохнуть в детских лагерях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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