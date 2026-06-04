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Путин назвал Шредера одним из лучших государственных деятелей ФРГ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:25 04.06.2026 (обновлено: 20:31 04.06.2026)
Путин назвал Шредера одним из лучших государственных деятелей ФРГ

Путин: Шредер является государственным деятелем ФРГ, причем одним из лучших

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является одним из лучших государственных деятелей ФРГ..
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер является государственным деятелем ФРГ, причем одним из лучших, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Он (Шредер - ред.) - немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель совета директоров компании Роснефть Герхард Шрёдер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин назвал Шредера человеком, которому можно доверять
Вчера, 20:27
 
ПМЭФ-2026ГерманияВ миреВладимир ПутинГерхард ШредерРоссияЕвропа
 
 
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