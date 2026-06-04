Путин назвал Шредера одним из лучших государственных деятелей ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является одним из лучших государственных деятелей ФРГ..
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер является государственным деятелем ФРГ, причем одним из лучших, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.