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ШОС стала заметной силой, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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22:12 04.06.2026
ШОС стала заметной силой, заявил Путин

Путин: ШОС стала заметной силой

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала заметной силой.
  • ШОС, изначально созданная для решения приграничных вопросов между КНР и республиками бывшего СССР, теперь объединяет 27 стран и активно работает над экономической интеграцией.
  • В Бишкеке 31 августа и 1 сентября пройдет саммит ШОС.
СТРЕЛЬНА, 4 мая – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала заметной силой, заявил президент России Владимир Путин.
"Она (ШОС – ред.) создавалась изначально, как инструмент решения приграничных вопросов между Китайской Народной Республикой и теми республиками бывшего СССР, которые граничат с Китаем. Но сейчас это уже 27 стран, это серьезное объединение, на самом деле. Так, со стороны мало кто замечает, но там идет конкретная работа по экономической интеграции, и это становится заметным фактором в региональных делах, как минимум, а поскольку там все-таки 27 стран, то это серьезное дело", - сказал он.
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Он отметил, что Центральная Азия со своей территорией, ресурсами и растущим населением становится все больше и больше интересна международному сообществу.
"Все, что делается в рамках самой организации, безусловно, будет представлять интерес и для России, и для всех наших партнеров. Поэтому мы, безусловно, желаем успехов нашим киргизским друзьям и будем всячески содействовать тому, чтобы это значимое, на мой взгляд, мероприятие прошло успешно", - сказал Путин.
В Бишкеке 31 августа и 1 сентября пройдет саммит ШОС.
Президент проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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ПМЭФ-2026В миреРоссияСССРКитайВладимир ПутинШОС
 
 
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