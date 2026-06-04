ШОС стала заметной силой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала заметной силой.
- ШОС, изначально созданная для решения приграничных вопросов между КНР и республиками бывшего СССР, теперь объединяет 27 стран и активно работает над экономической интеграцией.
- В Бишкеке 31 августа и 1 сентября пройдет саммит ШОС.
СТРЕЛЬНА, 4 мая – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала заметной силой, заявил президент России Владимир Путин.
"Она (ШОС – ред.) создавалась изначально, как инструмент решения приграничных вопросов между Китайской Народной Республикой и теми республиками бывшего СССР, которые граничат с Китаем. Но сейчас это уже 27 стран, это серьезное объединение, на самом деле. Так, со стороны мало кто замечает, но там идет конкретная работа по экономической интеграции, и это становится заметным фактором в региональных делах, как минимум, а поскольку там все-таки 27 стран, то это серьезное дело", - сказал он.
Он отметил, что Центральная Азия со своей территорией, ресурсами и растущим населением становится все больше и больше интересна международному сообществу.
"Все, что делается в рамках самой организации, безусловно, будет представлять интерес и для России, и для всех наших партнеров. Поэтому мы, безусловно, желаем успехов нашим киргизским друзьям и будем всячески содействовать тому, чтобы это значимое, на мой взгляд, мероприятие прошло успешно", - сказал Путин.
В Бишкеке 31 августа и 1 сентября пройдет саммит ШОС.
Президент проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.