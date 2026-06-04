Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илан Шор заявил, что западные институты дискредитировали понятие свободной торговли, превратив его в инструмент защиты собственных интересов.
- По словам молдавского политика, западные институты ввели жесткие ограничения на финансовые расчеты в мировом бизнесе, фактически отменив свободу права торговли.
- Он подчеркнул, что российский бизнес предлагает зарубежным партнерам иной подход к сотрудничеству, который гарантирует сохранение национальной независимости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Западные институты дискредитировали понятие свободной торговли, превратив его в инструмент защиты исключительно собственных интересов, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор.
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"Мы долгие годы слышали от крупных международных организаций слово "свободная торговля", в конце концов пришли к тому, что нам четко показывают место - свободная она там, где кому-то комфортно", - сказал Шор.
По его словам, западные институты ввели жесткие ограничения на финансовые расчеты в мировом бизнесе, фактически отменив свободу права торговли в угоду политической конъюнктуре. Шор подчеркнул, что международные финансовые инструменты, такие как система SWIFT, используются западными игроками для искусственного ограничения коммерческой деятельности в мире.
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"Что такое SWIFT? Это некая труба... В какой-то момент какой-то дядя сказал: "А вот больше вот отсюда, с этого ручейка к этим не будет, ну потому что я так захотел". Тем самым ограничил все возможности бизнесу", - сказал Шор.
Он добавил, что российский бизнес сегодня предлагает зарубежным партнерам принципиально иной подход к сотрудничеству, который, в отличие от западных корпораций, гарантирует сохранение национальной независимости.
По его словам, западные компании лишали Молдавию государственного суверенитета, заходя на внутренний рынок под прикрытием развития бизнеса. "Я как представитель Молдовы могу четко сказать, что я видел на своем примере, когда многие западные международные компании, заходя под красивым видом на рынок под бизнес-видом… в том или ином виде... забирали у стран суверенитет", - отметил Шор.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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