Шор заявил о провале западной концепции свободной торговли

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"Что такое SWIFT? Это некая труба... В какой-то момент какой-то дядя сказал: "А вот больше вот отсюда, с этого ручейка к этим не будет, ну потому что я так захотел". Тем самым ограничил все возможности бизнесу", - сказал Шор.