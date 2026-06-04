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Широков отказался от просмотра футбола - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
14:08 04.06.2026 (обновлено: 14:14 04.06.2026)
Широков отказался от просмотра футбола

Экс-игрок сборной России Широков заявил, что в последнее время не смотрит футбол

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Широков
Роман Широков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Роман Широков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Широков, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, заявил, что в последнее время не смотрит футбол.
  • Чемпионат мира — 2026 пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России экс-капитан национальной команды Роман Широков заявил РИА Новости, что в последнее время не смотрит футбол.
Широков выступал за сборную страны в 2008-2016 годах. Полузащитник провел 57 матчей и забил 13 мячей.
"Я вообще футбол (сейчас) не смотрю", - сказал Широков, отвечая на вопрос о шансах национальных сборных на чемпионате мира - 2026.
Мировое первенство пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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