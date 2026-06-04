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Запад использует кино для разжигания неприятия к России, заявили в СБ - РИА Новости, 04.06.2026
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09:58 04.06.2026
Запад использует кино для разжигания неприятия к России, заявили в СБ

Шевцов: Запад использует киноиндустрию для разжигания неприятия к русскому языку

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад использует киноиндустрию для разжигания неприятия к России и русскому языку, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
  • По словам Шевцова, западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Пентагоном и Госдепом США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Запад активно использует киноиндустрию для разжигания неприятия к России и русскому языку, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Сегодня ни для кого не секрет то, что искаженная трактовка истории нашей общей страны, истории стран СНГ активно используется Западом в киноиндустрии и для провоцирования межнациональной розни, формирования неприятия и к нашей стране, и к русскому языку", - сказал Шевцов на сессии "Камера, мотор! Инвестиции в, современный кинематограф" Петербургского международного экономического форума-2026.
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По его словам, ни для кого не секрет и то, что западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Пентагоном и госдепом США.
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