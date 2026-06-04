Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад использует киноиндустрию для разжигания неприятия к России и русскому языку, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
- По словам Шевцова, западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Пентагоном и Госдепом США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Запад активно использует киноиндустрию для разжигания неприятия к России и русскому языку, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Сегодня ни для кого не секрет то, что искаженная трактовка истории нашей общей страны, истории стран СНГ активно используется Западом в киноиндустрии и для провоцирования межнациональной розни, формирования неприятия и к нашей стране, и к русскому языку", - сказал Шевцов на сессии "Камера, мотор! Инвестиции в, современный кинематограф" Петербургского международного экономического форума-2026.
По его словам, ни для кого не секрет и то, что западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Пентагоном и госдепом США.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.