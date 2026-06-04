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Т-Банк и "дочка" РЖД будут развивать сервисы для путешествий - РИА Новости, 04.06.2026
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17:15 04.06.2026
Т-Банк и "дочка" РЖД будут развивать сервисы для путешествий

Т-Банк и ФПК будут развивать сервисы для железнодорожных путешествий

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Головная структура Т-Банка - Группа "Т-Технологии" и дочерняя компания РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) договорились о совместном развитии сервисов для железнодорожных путешествий, сообщил банк.
В соответствии с меморандумом, подписанным в рамках ПМЭФ-2026, стороны планируют усилить синергию между сервисом путешествий в Т-Банке и РЖД, в частности, обеспечить бесшовный доступ клиентов банка к программе лояльности РЖД. Компании также проработают ряд более удобных инструментов для бронирования и оплаты билетов.
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"Уже 20 лет мы развиваем экосистему вокруг потребностей клиентов, чтобы повседневные и значимые для человека сценарии становились проще, удобнее и выгоднее. Такая системная работа вовлекает все больше путешественников в экосистему Т: количество клиентов в категории путешествий за первый квартал 2026 года выросло более чем в 1,5 раза год к году. Меморандум с дочерней компанией РЖД создает основу для развития новых возможностей для миллионов пользователей и дальнейшего повышения ценности программ лояльности", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Группы "Т-Технологии" Алексея Малиновского на церемонии подписания.
По словам генерального директора ФПК Дмитрия Пегова, которые приводятся в сообщении, меморандум позволит найти новые решения для продвижения программы лояльности РЖД, туристских поездов и других проектов.
 
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