Т-Банк и "дочка" РЖД будут развивать сервисы для путешествий

В соответствии с меморандумом, подписанным в рамках ПМЭФ-2026, стороны планируют усилить синергию между сервисом путешествий в Т-Банке и РЖД, в частности, обеспечить бесшовный доступ клиентов банка к программе лояльности РЖД. Компании также проработают ряд более удобных инструментов для бронирования и оплаты билетов.

"Уже 20 лет мы развиваем экосистему вокруг потребностей клиентов, чтобы повседневные и значимые для человека сценарии становились проще, удобнее и выгоднее. Такая системная работа вовлекает все больше путешественников в экосистему Т: количество клиентов в категории путешествий за первый квартал 2026 года выросло более чем в 1,5 раза год к году. Меморандум с дочерней компанией РЖД создает основу для развития новых возможностей для миллионов пользователей и дальнейшего повышения ценности программ лояльности", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Группы "Т-Технологии" Алексея Малиновского на церемонии подписания.