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Сербский министр рассказал об итогах встречи с Лавровым - РИА Новости, 04.06.2026
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17:11 04.06.2026 (обновлено: 17:26 04.06.2026)
Сербский министр рассказал об итогах встречи с Лавровым

РИА Новости: сербский министр Попович обсудил с Лавровым вопрос поставок газа

© Фото : Сербская Народная партияНенад Попович
Ненад Попович - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Сербская Народная партия
Ненад Попович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербский министр Ненад Попович сообщил, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла хорошо.
  • Стороны обсудили вопросы поставок газа и была выражена благодарность России за поддержку по надежным поставкам газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отвечающий за международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович сообщил РИА Новости, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла очень хорошо, они обсудили в том числе поставки газа.
В четверг Попович и Лавров провели переговоры на полях ПМЭФ.
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"Встреча с министром Лавровым прошла очень хорошо. Обменялись всеми последним данными. И главное - мы поблагодарили министра и правительство Российской Федерации, вашего президента (Владимира - ред.) Путина за поддержку по нашим ключевым вопросам", - сказал собеседник агентства.
"Также обсуждали вопросы и благодарны России за поддержку по надежным поставкам газа", - подчеркнул он.
По словам Поповича, стороны также обсудили работу российско-сербского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, ситуацию в Косово и пути ее урегулирования.
"Нашему народу в Косово тяжело, и, слава Богу, есть постоянная поддержка Российской Федерации. И уверен, что мы будем и дальше вместе бороться за территориальную целостность Сербии", - добавил политик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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