Краткий пересказ от РИА ИИ Сербский министр Ненад Попович сообщил, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла хорошо.

Стороны обсудили вопросы поставок газа и была выражена благодарность России за поддержку по надежным поставкам газа.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отвечающий за международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович сообщил РИА Новости, что его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым прошла очень хорошо, они обсудили в том числе поставки газа.

В четверг Попович и Лавров провели переговоры на полях ПМЭФ.

« "Встреча с министром Лавровым прошла очень хорошо. Обменялись всеми последним данными. И главное - мы поблагодарили министра и правительство Российской Федерации, вашего президента (Владимира - ред.) Путина за поддержку по нашим ключевым вопросам", - сказал собеседник агентства.

"Также обсуждали вопросы и благодарны России за поддержку по надежным поставкам газа", - подчеркнул он.

По словам Поповича, стороны также обсудили работу российско-сербского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, ситуацию в Косово и пути ее урегулирования.

"Нашему народу в Косово тяжело, и, слава Богу, есть постоянная поддержка Российской Федерации. И уверен, что мы будем и дальше вместе бороться за территориальную целостность Сербии", - добавил политик.