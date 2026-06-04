Названа стоимость автомобиля Senat 900

Краткий пересказ от РИА ИИ Предзаказы на автомобиль Senat 900 уже оформляются.

Стоимость автомобиля Senat 900 в полном оснащении составит 12 миллионов рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобиль Senat 900 будет стоить 12 миллионов рублей, предзаказы на него уже оформляются, сообщил РИА Новости директор по развитию продукта Senat Анатолий Калицев в рамках ПМЭФ.

Ранее в четверг в рамках форума состоялась презентация и запуск производства автомобилей новой премиальной марки Senat, которые будет выпускать компания "СЗПК" на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

"Мы предлагаем продукт ценой 12 миллионов рублей в полном оснащении", - сказал Калицев.

"Здесь работают уже представители наших партнеров… То есть прием заказов уже открыт, и мы уже собираем предварительные заказы на этот автомобиль", - добавил он.