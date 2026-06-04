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Названа стоимость автомобиля Senat 900 - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:44 04.06.2026
Названа стоимость автомобиля Senat 900

Автомобиль Senat 900 будет стоить 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезентация AURUS Senat 900
Презентация AURUS Senat 900 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Презентация AURUS Senat 900
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предзаказы на автомобиль Senat 900 уже оформляются.
  • Стоимость автомобиля Senat 900 в полном оснащении составит 12 миллионов рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Автомобиль Senat 900 будет стоить 12 миллионов рублей, предзаказы на него уже оформляются, сообщил РИА Новости директор по развитию продукта Senat Анатолий Калицев в рамках ПМЭФ.
Ранее в четверг в рамках форума состоялась презентация и запуск производства автомобилей новой премиальной марки Senat, которые будет выпускать компания "СЗПК" на бывшем заводе Toyota в Шушарах.
"Мы предлагаем продукт ценой 12 миллионов рублей в полном оснащении", - сказал Калицев.
"Здесь работают уже представители наших партнеров… То есть прием заказов уже открыт, и мы уже собираем предварительные заказы на этот автомобиль", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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