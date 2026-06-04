Семин не верит в Месси и Роналду на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не будут играть ключевую роль на чемпионате мира по футболу 2026 года, но их опыт и мастерство принесут пользу своим национальным командам, заявил РИА Новости экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.