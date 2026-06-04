Семин не верит в Месси и Роналду на чемпионате мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не будут играть ключевую роль на чемпионате мира по футболу 2026 года, но их опыт и мастерство принесут пользу своим национальным командам.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не будут играть ключевую роль на чемпионате мира по футболу 2026 года, но их опыт и мастерство принесут пользу своим национальным командам, заявил РИА Новости экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
"Я думаю, что Месси и Роналду не будут ведущими игроками на чемпионате мира. Но, наверное, они смогут помочь своим командам", - сказал Семин.
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