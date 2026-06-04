В России растет число многодетных семей, заявили в Счетной палате

Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото

Семья во время прогулки в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году.

Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года выросли вдвое.

В 2026 году на поддержку семей с детьми планируется потратить 3,9 триллиона рублей, 60% из которых будет направлено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Количество многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза: с 1,1 миллиона в 2013 году до 2,9 миллиона в 2025-м. И детей в них стало вдвое больше – их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика", - сказала Изотова

Она заметила, что расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года также выросли вдвое. "В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки", - пояснила зампред Счетной палаты.

"В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть этих денег – 60% – будет направлена на реализацию программы "Социальная поддержка граждан", выплату пособий и материнского капитала", - сообщила Изотова.