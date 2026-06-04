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В России растет число многодетных семей, заявили в Счетной палате - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:04 04.06.2026
В России растет число многодетных семей, заявили в Счетной палате

Изотова: в России число многодетных семей выросло в два раза за десять лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки в Москве
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году.
  • Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года выросли вдвое.
  • В 2026 году на поддержку семей с детьми планируется потратить 3,9 триллиона рублей, 60% из которых будет направлено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Количество многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
"Число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза: с 1,1 миллиона в 2013 году до 2,9 миллиона в 2025-м. И детей в них стало вдвое больше – их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика", - сказала Изотова.
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Она заметила, что расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года также выросли вдвое. "В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки", - пояснила зампред Счетной палаты.
"В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть этих денег – 60% – будет направлена на реализацию программы "Социальная поддержка граждан", выплату пособий и материнского капитала", - сообщила Изотова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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