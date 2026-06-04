Сбербанк представил первый в мире платежный терминал со встроенным ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сбербанк представил на ПМЭФ-2026 первый в мире платежный терминал НЕО на со встроенным искусственным интеллектом.

До конца года Сбербанк планирует установить первые несколько тысяч терминалов НЕО.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил платежный терминал НЕО, передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе банка указали, что это первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом.

Пресс-служба банка отметила, что устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. "НЕО – первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом", - говорится в пресс-релизе

НЕО – собственная разработка Сбербанка . До конца года он планирует установить первые несколько тысяч устройств. Новый терминал станет следующим этапом развития платежной инфраструктуры, отметили в пресс-службе банка.

НЕО, так же как и текущие терминалы, поддерживает все способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию.