Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк представил первый в мире платежный терминал со встроенным ИИ - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:38 04.06.2026 (обновлено: 15:35 04.06.2026)
Сбербанк представил первый в мире платежный терминал со встроенным ИИ

РИА Новости: Сбербанк представил платежный терминал со встроенным ИИ НЕО

© СберПлатежный терминал НЕО от Сбера
Платежный терминал НЕО от Сбера - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Сбер
Платежный терминал НЕО от Сбера
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк представил на ПМЭФ-2026 первый в мире платежный терминал НЕО на со встроенным искусственным интеллектом.
  • До конца года Сбербанк планирует установить первые несколько тысяч терминалов НЕО.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил платежный терминал НЕО, передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе банка указали, что это первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБанкомат Сбера нового поколения с ИИ-помощником "ГигаЧат" и сервисом экспресс-оценки здоровья
Банкомат Сбера нового поколения с ИИ-помощником ГигаЧат и сервисом экспресс-оценки здоровья - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Банкомат Сбера нового поколения с ИИ-помощником "ГигаЧат" и сервисом экспресс-оценки здоровья
Пресс-служба банка отметила, что устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. "НЕО – первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом", - говорится в пресс-релизе.
НЕО – собственная разработка Сбербанка. До конца года он планирует установить первые несколько тысяч устройств. Новый терминал станет следующим этапом развития платежной инфраструктуры, отметили в пресс-службе банка.
НЕО, так же как и текущие терминалы, поддерживает все способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Стало известно, сколько будет стоить обед на ПМЭФ-2026
3 июня, 10:17
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала