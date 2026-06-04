Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Не надо ждать, что западные санкции в отношении России отменятся, нынешние изменения носят фундаментальный глобальный характер, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которое происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир", - сказал он.