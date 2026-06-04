Рейтинг@Mail.ru
Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
09:37 04.06.2026 (обновлено: 09:47 04.06.2026)
Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций

Орешкин: не надо ждать, что западные санкции отменятся

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАндрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов и Максим Решетников на ПМЭФ-2026
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов и Максим Решетников на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов и Максим Решетников на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что не стоит ждать отмены западных санкций в отношении России.
  • По его словам, изменения, которые происходят в мире, носят фундаментальный глобальный характер и не связаны с конкретными событиями.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Не надо ждать, что западные санкции в отношении России отменятся, нынешние изменения носят фундаментальный глобальный характер, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которое происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ
Вчера, 02:07
 
ПМЭФ-2026РоссияМаксим ОрешкинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала