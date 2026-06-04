Господство США и Европы подошло к концу, заявил Сакс

Краткий пересказ от РИА ИИ Джеффри Сакс заявил, что господство США и Европы подошло к концу.

По мнению эксперта, США и Европа ведут «арьергардные войны», пытаясь защитить уже несуществующую гегемонию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в ходе ПМЭФ-2026 заявил, что господство США и Европы подошло к концу, однако в Соединенных Штатах и Европе этого пока так и не поняли.

"Господство США закончилось. Если брать шире, то завершилось господство США и Европы , фактически длившееся два столетия", - сказал Сакс, выступавший удаленно из Нью-Йорка

По мнению эксперта, главная проблема заключается в том, что США и Европа еще этого не понимают, поэтому ведут "арьергардные войны", пытаясь защитить уже несуществующую гегемонию.