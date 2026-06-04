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Глава РУСАДА высказалась об "Играх на стероидах" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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20:05 04.06.2026
Глава РУСАДА высказалась об "Играх на стероидах"

Глава РУСАДА Логинова об "Играх на стероидах": результаты говорят сами за себя

© Фото : Пресс-служба ОКРГенеральный директор РУСАДА Вероника Логинова
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ОКР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероника Логинова заявила, что спортсмены, участвовавшие в «Играх на стероидах», не показали сверхвысоких результатов.
  • Российский пловец Евгений Сомов завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке брассом на прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games.
  • Возникли споры о неофициальном мировом рекорде греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем из-за полиуретанового костюма и возможных манипуляций с секундомером.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила РИА Новости, что спортсмены, участвовавшие в "Играх на стероидах", не показали сверхвысоких результатов.
На прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games единственный представитель России, пловец Евгений Сомов, завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом и бронзу на 50-метровке брассом. Главный скандал турнира связан с неофициальным мировым рекордом греческого пловца Кристиана Голомеева на дистанции 50 метров вольным стилем (20,81 секунды), вокруг которого возникли споры о полиуретановом костюме и возможных манипуляциях с секундомером.
«
"Результаты, которые мы увидели по итогам проведения этих Игр, говорят сами за себя. Все хотели увидеть какое-то грандиозное шоу, суперрезультаты, но ничего подобного не произошло", - сказала Логинова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вероника Логинова (РУСАДА)Лас-ВегасРоссияРУСАДА
 
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