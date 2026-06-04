Глава РУСАДА высказалась об "Играх на стероидах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила РИА Новости, что спортсмены, участвовавшие в "Играх на стероидах", не показали сверхвысоких результатов.