Румыния не сможет платить бюджетникам из-за помощи Киеву, заявила депутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Румыния оказалась на грани финансового банкротства и с 1 июля не сможет выплачивать зарплаты и пенсии из-за расходов на помощь Киеву, заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

"Очень много людей, я не знаю, возможно, 80% населения Румынии, не хотят поддерживать Украину. Другие 20% - ладно, они поддерживают Украину, но они не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства", - сказала Шошоакэ.