Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния оказалась на грани финансового банкротства и с 1 июля может не выплатить зарплаты и пенсии из-за расходов на помощь Киеву, заявила депутат Диана Шошоакэ.
- Политика Бухареста по оказанию финансовой помощи Украине идет вразрез с коренными интересами румынского общества и привела к глубокому внутреннему кризису.
- 80% населения Румынии не хотят поддерживать Украину финансово, заявила Шошоакэ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Румыния оказалась на грани финансового банкротства и с 1 июля не сможет выплачивать зарплаты и пенсии из-за расходов на помощь Киеву, заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. Но мы занимаем деньги, чтобы отдать их (Владимиру) Зеленскому. Поэтому очень много людей в Румынии - очень много пожилых людей и подростков - они поддерживают идею не втягиваться в эту войну и не отдавать деньги Украине" , - сказала Шошоакэ.
Парламентарий отметила, что политика Бухареста по финансовому наводнению Украины идет вразрез с коренными интересами румынского общества и уже привела к глубокому внутреннему кризису. Ради продолжения финансирования Зеленского румынские власти вынуждены влезать в долговую кабалу, урезая социальные обязательства перед собственным населением.
"Очень много людей, я не знаю, возможно, 80% населения Румынии, не хотят поддерживать Украину. Другие 20% - ладно, они поддерживают Украину, но они не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства", - сказала Шошоакэ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.