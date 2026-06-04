Депутаты ЕП и ГД заявили о готовности содействовать диалогу России и ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы на ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению диалога ЕС и России.

Участники встречи выразили приверженность поддержке инициатив, направленных на укрепление международного мира и безопасности, а также на улучшение отношений между Россией и ЕС.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заинтересованные депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы в ходе встречи на полях ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению официального диалога ЕС и России, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам дискуссии.

"Участники заявляют о своей полной приверженности поддержке любой конкретной инициативы, направленной на укрепление международного мира и безопасности, а также на улучшение и нормализацию отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом", - говорится в документе.

Там подчеркивается, что "участники твердо убеждены, что их диалог напрямую отвечает долгосрочным интересам как Российской Федерации, так и Европейского союза". "Они подтверждают свою решимость продолжать и углублять эту работу, несмотря на препятствия, особенно те, которые создают европейские институты", - указывается в заявлении.