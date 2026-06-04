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Депутаты ЕП и ГД заявили о готовности содействовать диалогу России и ЕС - РИА Новости, 04.06.2026
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17:39 04.06.2026 (обновлено: 17:41 04.06.2026)
Депутаты ЕП и ГД заявили о готовности содействовать диалогу России и ЕС

Участники диалога ЕП и ГД заявили о готовности помогать нормализации отношений

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы на ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению диалога ЕС и России.
  • Участники встречи выразили приверженность поддержке инициатив, направленных на укрепление международного мира и безопасности, а также на улучшение отношений между Россией и ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заинтересованные депутаты Европейского парламента и представители Государственной думы в ходе встречи на полях ПМЭФ заявили о готовности содействовать возобновлению официального диалога ЕС и России, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам дискуссии.
"Участники заявляют о своей полной приверженности поддержке любой конкретной инициативы, направленной на укрепление международного мира и безопасности, а также на улучшение и нормализацию отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом", - говорится в документе.
Там подчеркивается, что "участники твердо убеждены, что их диалог напрямую отвечает долгосрочным интересам как Российской Федерации, так и Европейского союза". "Они подтверждают свою решимость продолжать и углублять эту работу, несмотря на препятствия, особенно те, которые создают европейские институты", - указывается в заявлении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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