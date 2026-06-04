Путин заявил о появлении в России новых систем вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что в России появляются новые системы вооружений.
- Заявление было сделано на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Новые системы вооружений в России появляются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается наших новых систем - они появляются. Это касается и "Орешника", - сказал российский лидер на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.