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МИД: Россия так и не получила данных от Украины о якобы пропавших детях - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:23 04.06.2026
МИД: Россия так и не получила данных от Украины о якобы пропавших детях

Захарова: РФ не получила дополнительных данных от Украины о пропавших детях

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не получила от Украины дополнительных данных о якобы пропавших детях после передачи списка в июне 2025 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия так и не получила дополнительных данных от Украины о якобы пропавших детях, кроме заявленных Киевом в 2025 году 339 человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
"Теперь внимание. Прошел год. Это был 2 июня 2025 года. Сегодня 4 июня 26 года. Как вы думаете, кто-нибудь со стороны киевского режима, Украины или через посредников, передал ли нам какие-то дополнительные данные к этой цифре 339? Нет. Ни одного имени, ни одного предположения. Ничего. Где же миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч, переходящие опять в сотни? Да потому что все выдумано", - сказал она.
По итогам переговоров в Стамбуле в июне 2025 года украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что большое количество лиц из этого списка никогда не были на территории России, еще часть фамилий принадлежат взрослым людям, а некоторые дети уже возвращены на Украину.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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