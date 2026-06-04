Россия согласна на определенные компромиссы на Украине, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что перед Россией в Анкоридже был поставлен вопрос об определенных компромиссах на Украине, и Москва на них согласна.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Перед Россией в Анкоридже был поставлен вопрос об определенных компромиссах на Украине, Москва на них согласна, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.