Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что стратегическое партнерство России и Индии складывалось десятилетиями.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Индии складывалось не вчера и не пять лет назад, а десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Вы сказали, это особо привилегированное стратегическое партнерство. Так и есть. Но оно складывалось тоже не вчера, не позавчера, не год, не пять лет назад. Оно складывалось десятилетиями", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о планах России и Индии
Вчера, 22:37