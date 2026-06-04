Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Индии складывалось не вчера и не пять лет назад, а десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы сказали, это особо привилегированное стратегическое партнерство. Так и есть. Но оно складывалось тоже не вчера, не позавчера, не год, не пять лет назад. Оно складывалось десятилетиями", - отметил Путин.