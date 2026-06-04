Россия будет укреплять систему противовоздушной обороны, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия обладает системой противовоздушной обороны.
- Путин сказал, что РФ будет заниматься усовершенствованием и укреплением системы противовоздушной обороны.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия обладает системой противовоздушной обороны и будет заниматься ее усовершенствованием и укреплением, завил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия укрепляет систему ПВО, заявил Путин
29 мая, 19:16