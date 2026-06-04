Путин: Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана, заявил президент России Владимир Путин.
- Вашингтон пока не принимает предложения Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана, сообщил Дмитрий Песков.
- Иран обсудит с Россией судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы это делали и сейчас готовы сделать", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.