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Путин: Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:55 04.06.2026
Путин: Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана

Путин: РФ сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана, заявил президент России Владимир Путин.
  • Вашингтон пока не принимает предложения Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана, сообщил Дмитрий Песков.
  • Иран обсудит с Россией судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы это делали и сейчас готовы сделать", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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Он отметил, что у России доверительные отношения с Ираном, это дружественная страна.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудит с РФ судьбу иранского урана, как только США и Иран начнут решать этот вопрос, однако сейчас эта тематика не обсуждается.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияИранВашингтон (штат)Владимир ПутинДмитрий ПесковАббас Аракчи
 
 
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