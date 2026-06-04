Россия сознательно пошла на "охлаждение" экономики, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия сознательно пошла на "охлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье.
- Встреча президента с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия сознательно пошла на "охлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении, но это сознательные шаги", - сказал Путин в ходе встречи.
Он добавил, что власти РФ борются "за здоровье российской экономики в целом".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.