Россия сознательно пошла на "охлаждение" экономики, заявил Путин

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия сознательно пошла на "охлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.