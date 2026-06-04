Россия не против членства Киева в ЕС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не против членства Украины в Евросоюзе.
- Россия выступает против превращения Евросоюза в военный блок.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы союз превращался в военный блок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики (Германия - ред.) о том, что Украина должна стать ассоциированным членом (ЕС - ред.) и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против - пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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