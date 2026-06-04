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Россия ждет ясный ответ от Германии по газу, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
20:58 04.06.2026
Россия ждет ясный ответ от Германии по газу, заявил Путин

Путин: РФ ждет ясный ответ от Германии по газу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ждет ясный ответ от Германии по поводу поставок газа, иначе направит эти поставки в другие страны.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия ждет ясный ответ от Германии по газу, иначе направит эти поставки в другие страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Газпрому" со стороны партнеров немецких нужен ясный ответ: брать-то будут или нет. Потому что иначе мы будем размещать это на других рынках, другим партнерам будем продавать. Контракт действующий. И не исполняет контракт не "Газпром". "Газпром" готов. Немецкий партнер не берет, потому что есть указания из Брюсселя и из Берлина не брать", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Стенд Газпром медиа на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
"Газпром" никогда не отказывался поставлять газ в Германию, заявил Путин
Вчера, 20:54
 
ПМЭФ-2026РоссияГерманияБрюссельВладимир ПутинГазпром
 
 
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