Россия ждет ясный ответ от Германии по газу, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ждет ясный ответ от Германии по поводу поставок газа, иначе направит эти поставки в другие страны.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия ждет ясный ответ от Германии по газу, иначе направит эти поставки в другие страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Газпрому" со стороны партнеров немецких нужен ясный ответ: брать-то будут или нет. Потому что иначе мы будем размещать это на других рынках, другим партнерам будем продавать. Контракт действующий. И не исполняет контракт не "Газпром". "Газпром" готов. Немецкий партнер не берет, потому что есть указания из Брюсселя и из Берлина не брать", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.