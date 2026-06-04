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Путин рассказал об успехах России в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:57 04.06.2026 (обновлено: 21:38 04.06.2026)
Путин рассказал об успехах России в зоне СВО

Путин: Россия взяла под контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия полностью взяла под контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР, заявил Путин.
  • Он провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия полностью взяла под контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ
"В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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