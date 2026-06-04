Путин рассказал об успехах России в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия полностью взяла под контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР, заявил Путин.
- Он провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия полностью взяла под контроль 100% территории ЛНР и свыше 85% территории ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ
"В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.