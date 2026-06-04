Путин: Россия контролирует 80 процентов территории Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия контролирует 80% территории Запорожской области.
- Путин также сообщил, что под контролем Российской Федерации находится 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику - 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, совсем недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%, 80% территории Запорожской области", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.