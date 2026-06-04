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Культурная связь России и США очень сильна, заявил Цискаридзе - РИА Новости, 04.06.2026
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16:20 04.06.2026
Культурная связь России и США очень сильна, заявил Цискаридзе

Цискаридзе: культурная связь России и США очень сильна

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Николай Цискаридзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цискаридзе заявил о сильной культурной связи США и России.
  • Он принял участие в сессии "Россия — США: диалог культур" в рамках ПМЭФ.
  • Цискаридзе выразил надежду на налаживание отношений между РФ и США в сфере культуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Культурная связь России и США очень сильна, странам следует наладить и вывести на новый уровень взаимодействие в сфере культуры и искусства, заявил народный артист РФ Николай Цискаридзе.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Цискаридзе принял участие в сессии "Россия-США: диалог культур".
Цискаридзе отметил, что председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший хорошо знает и искренне интересуется историей и культурой России.
Он также вспомнил об их истории знакомства, которая состоялась на пресс-конференции, в которой он принимал участие в юном возрасте и покорил собравшихся деятелей искусств шуткой о балете.
"И с этого началась наша встреча. Мы посмеялись, мы вспомнили многих величайших людей, которые создавали культуру и в нашей стране, и в США, и эта связь очень сильная", - сказал он журналистам.
Он выразил надежду, что можно наладить отношения РФ и США в сфере культуры и вывести их на новый уровень.
"Я надеюсь, что, по крайней мере, в отношении культуры можно наладить отношения и, существовать в совсем другой сфере, всегда думать о будущем, не оглядываясь ни на что, даже на не самые приятные новости", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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