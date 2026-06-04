Краткий пересказ от РИА ИИ Цискаридзе заявил о сильной культурной связи США и России.

Он принял участие в сессии "Россия — США: диалог культур" в рамках ПМЭФ.

Цискаридзе выразил надежду на налаживание отношений между РФ и США в сфере культуры.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Культурная связь России и США очень сильна, странам следует наладить и вывести на новый уровень взаимодействие в сфере культуры и искусства, заявил народный артист РФ Николай Цискаридзе.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Цискаридзе принял участие в сессии "Россия-США: диалог культур".

Цискаридзе отметил, что председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший хорошо знает и искренне интересуется историей и культурой России

Он также вспомнил об их истории знакомства, которая состоялась на пресс-конференции, в которой он принимал участие в юном возрасте и покорил собравшихся деятелей искусств шуткой о балете.

"И с этого началась наша встреча. Мы посмеялись, мы вспомнили многих величайших людей, которые создавали культуру и в нашей стране, и в США, и эта связь очень сильная", - сказал он журналистам.

Он выразил надежду, что можно наладить отношения РФ и США в сфере культуры и вывести их на новый уровень.

"Я надеюсь, что, по крайней мере, в отношении культуры можно наладить отношения и, существовать в совсем другой сфере, всегда думать о будущем, не оглядываясь ни на что, даже на не самые приятные новости", - заключил он.