Хамитов прокомментировал успех российских сурдлимпийцев в Токио

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что успех российских сурдлимпийцев в Токио — это гордость всей страны и стимул для дальнейшего развития отечественного спорта.

Правительство РФ ввело выплаты победителям, призерам летних Сурдлимпийских игр 2025 года в Токио и их наставникам.

Развитие адаптивного спорта становится важной частью государственной политики, отметил Амир Хамитов.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские сурдлимпийцы доказали, что РФ воспитывает сильнейших атлетов, способных добиваться выдающихся результатов даже в самых сложных условиях, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

"Наши чемпионы доказали, что Россия воспитывает сильнейших атлетов, способных добиваться выдающихся результатов даже в самых сложных условиях. Их успех - это гордость всей страны и стимул для дальнейшего развития отечественного спорта", - сказал Хамитов

Парламентарий отметил, что успех российских сурдлимпийцев в Токио - это история о настоящем мужестве, дисциплине и безграничной преданности своему делу.

"Решение правительства о выплатах победителям, призерам и их наставникам имеет не только материальное, но и большое общественное значение. Государство показывает, что ценит достижения каждого спортсмена, который представляет Россию на международной арене и приносит стране заслуженную славу", - подчеркнул он.

Хамитов добавил, что сегодня развитие адаптивного спорта становится важной частью государственной политики. По его словам, сурдлимпийцы не просто завоевывают медали, они своим примером разрушают стереотипы, вдохновляют молодежь, показывают, что целеустремленность и труд способны преодолеть любые барьеры.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поощрении победителей и призеров летних Сурдлимпийских игр 2025 года в Токио, а также их тренеров и специалистов сборных команд. За каждую золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную - по 2,5 миллиона, за бронзовую - по 1,7 миллиона.