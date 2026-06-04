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Экс-разведчик: отношения России и США улучшатся после победы Москвы в СВО - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:49 04.06.2026
Экс-разведчик: отношения России и США улучшатся после победы Москвы в СВО

Риттер: отношения России и США улучшатся после победы Москвы в СВО

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после победы России в СВО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
  • По его мнению, чем быстрее завершится конфликт, тем менее сложным будет взаимодействие между странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после победы России в СВО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Я думаю, что чем быстрее Россия выиграет эту войну и закончит эту войну, тем менее сложными будут отношения (РФ и США - ред.)", - сказал Риттер агентству на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияМоскваВашингтон (штат)Скотт Риттер
 
 
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