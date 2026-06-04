Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после победы России в СВО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
- По его мнению, чем быстрее завершится конфликт, тем менее сложным будет взаимодействие между странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после победы России в СВО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.