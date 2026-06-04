"Россети" и Российские студенческие отряды расширят партнерство

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров и руководитель Центрального штаба общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Ярослав Зубащенко заключили соглашение о развитии молодежного трудового движения в России, сообщает пресс-служба "Россетей".
Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Стороны договорились о совместной профориентационной работе и организации мероприятий, нацеленных на профессиональное развитие молодежи.
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"Благодаря участию в энергоотрядах ребята могут ближе познакомиться с будущей специальностью, современными отечественными технологиями, а также приобрести необходимые практические навыки. Уверен, благодаря расширению нашего партнерства с "Российскими студенческими отрядами" еще больше талантливых молодых людей заинтересуются работой в энергетике и присоединятся к команде Группы "Россети", – отметил Муров.
Группа "Россети" и РСО сотрудничают с 2012 года. За прошедшее время на сетевых объектах прошли практику более 24 тысяч учащихся. Они участвовали в том числе в знаковых проектах – строили и модернизировали инфраструктуру для электроснабжения Восточного полигона железных дорог, Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.