"Россети" и Российские студенческие отряды расширят партнерство

Группа "Россети" и РСО сотрудничают с 2012 года. За прошедшее время на сетевых объектах прошли практику более 24 тысяч учащихся. Они участвовали в том числе в знаковых проектах – строили и модернизировали инфраструктуру для электроснабжения Восточного полигона железных дорог, Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018.