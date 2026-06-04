Роналду рухнул в трансферной стоимости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криштиану Роналду снизился в трансферной стоимости с 12 до 10 млн евро по итогам сезона-2025/26.
- Криштиану Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии, забив 28 мячей за сезон, и впервые в карьере стал чемпионом страны.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду снизился в трансферной стоимости с 12 до 10 млн евро по итогам сезона-2025/26, сообщается на сайте Transfermarkt.
"Аль-Наср" 21 мая дома одержал победу над "Дамаком" (4:1) в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии и стал победителем турнира.
Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 28 мячей за сезон. Португалец впервые в карьере стал чемпионом Саудовской Аравии, он выступал за клуб с января 2023 года.
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