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Роналду рухнул в трансферной стоимости - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
13:16 04.06.2026 (обновлено: 13:46 04.06.2026)
Роналду рухнул в трансферной стоимости

Роналду упал в трансферной стоимости по итогам чемпионского сезона "Аль-Насра"

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду снизился в трансферной стоимости с 12 до 10 млн евро по итогам сезона-2025/26.
  • Криштиану Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии, забив 28 мячей за сезон, и впервые в карьере стал чемпионом страны.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду снизился в трансферной стоимости с 12 до 10 млн евро по итогам сезона-2025/26, сообщается на сайте Transfermarkt.
"Аль-Наср" 21 мая дома одержал победу над "Дамаком" (4:1) в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии и стал победителем турнира.
Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 28 мячей за сезон. Португалец впервые в карьере стал чемпионом Саудовской Аравии, он выступал за клуб с января 2023 года.
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ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуДамакАль-Наср
 
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