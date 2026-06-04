Рейтинг@Mail.ru
Риттер рассказал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:21 04.06.2026 (обновлено: 15:53 04.06.2026)
Риттер рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Риттер: конфликт на Украине закончится, когда ее хозяева захотят его закончить

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСкотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ. 4 июня 2026
Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят ее "хозяева".
  • Риттер назвал Украину прокси коллективного Запада.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, когда ее "хозяева" захотят его закончить, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Украина — это прокси. Война закончится, когда "хозяева" Украины захотят ее закончить. У Украины нет своего выбора", — сказал Риттер агентству на полях ПМЭФ.
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК группировки войск Центр ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Надоели глупые игры". На Западе предупредили, что теперь будет с Украиной
2 июня, 05:28
Он добавил, что Украина — это прокси коллективного Запада.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала