Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится, когда этого захотят ее "хозяева".
- Риттер назвал Украину прокси коллективного Запада.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, когда ее "хозяева" захотят его закончить, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он добавил, что Украина — это прокси коллективного Запада.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.