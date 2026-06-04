Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.
- По его словам, Россия переходит в другое направление, делая санкции нерелевантными.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Санкции ЕС и США не действуют на Россию, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он добавил, что санкции волнуют только США и ЕС, "Россию они не заботят".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций
Вчера, 09:37