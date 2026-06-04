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Санкции ЕС и США не действуют на Россию, заявил Риттер - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:12 04.06.2026
Санкции ЕС и США не действуют на Россию, заявил Риттер

Риттер: санкции ЕС и США не действуют на Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.
  • По его словам, Россия переходит в другое направление, делая санкции нерелевантными.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Санкции ЕС и США не действуют на Россию, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Если США и Европа хотят играть в санкции, действительно ли это влияет на Россию? Может быть, немного. Но Россия переходит в другое направление, делая санкции нерелевантными. Это как дети, играющие в игру, пока взрослые работают", - сказал Риттер агентству на ПМЭФ.
Он добавил, что санкции волнуют только США и ЕС, "Россию они не заботят".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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