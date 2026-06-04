РФПИ и Modena подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийская компания Modena подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2026.
- Стороны сосредоточатся на реализации промышленных и производственных проектов, включая создание совместных предприятий и трансфер технологий.
- РФПИ и Modena будут поддерживать выход индонезийских компаний на российский рынок и развитие трансграничного сотрудничества российских компаний в Индонезии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийская группа Modena, международная компания с присутствием в различных отраслях, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и содействии совместным инвестициям в России и Индонезии, сообщила пресс-служба РФПИ.
Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
"РФПИ и Modena сосредоточатся на реализации промышленных и производственных проектов в двух странах, включая потенциальное создание совместных предприятий, трансфер технологий и инициативы по локализации производства", - отмечается в сообщении.
Сотрудничество также будет охватывать развитие высоких технологий и цифровую трансформацию, включая решения Modena в области информационно-коммуникационных технологий и российские технологии искусственного интеллекта.
"Стороны договорились оказывать поддержку выходу индонезийских компаний на российский рынок, а также развивать возможности для трансграничного сотрудничества российских компаний на территории Индонезии", - подчеркнули в РФПИ.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, инвестиционные возможности фонда и промышленная экспертиза Modena позволят сократить операционные и регуляторные барьеры, а также окажут поддержку компаниям двух стран при выходе на новые рынки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.