РФПИ и Modena подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийская компания Modena подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2026.

Стороны сосредоточатся на реализации промышленных и производственных проектов, включая создание совместных предприятий и трансфер технологий.

РФПИ и Modena будут поддерживать выход индонезийских компаний на российский рынок и развитие трансграничного сотрудничества российских компаний в Индонезии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийская группа Modena, международная компания с присутствием в различных отраслях, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и содействии совместным инвестициям в России и Индонезии, сообщила Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индонезийская группа Modena, международная компания с присутствием в различных отраслях, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и содействии совместным инвестициям в России и Индонезии, сообщила пресс-служба РФПИ.

Соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

РФПИ и Modena сосредоточатся на реализации промышленных и производственных проектов в двух странах, включая потенциальное создание совместных предприятий, трансфер технологий и инициативы по локализации производства", - отмечается в сообщении.

Сотрудничество также будет охватывать развитие высоких технологий и цифровую трансформацию, включая решения Modena в области информационно-коммуникационных технологий и российские технологии искусственного интеллекта.

"Стороны договорились оказывать поддержку выходу индонезийских компаний на российский рынок, а также развивать возможности для трансграничного сотрудничества российских компаний на территории Индонезии", - подчеркнули в РФПИ.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева , инвестиционные возможности фонда и промышленная экспертиза Modena позволят сократить операционные и регуляторные барьеры, а также окажут поддержку компаниям двух стран при выходе на новые рынки.