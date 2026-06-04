Россия сможет договориться и с Индией, и с США, считает Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия сможет договориться и с Индией, и с США.
- Путин отметил, что США пытаются оказывать давление на Индию по некоторым вопросам сотрудничества с Россией.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия сможет договориться и с Индией, и с США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин оценил отношения России и Индии
Вчера, 20:14