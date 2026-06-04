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Несырьевой экспорт из России в Таиланд в 2025 году вырос почти на 40% - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:08 04.06.2026
Несырьевой экспорт из России в Таиланд в 2025 году вырос почти на 40%

РЭЦ: несырьевой экспорт из России в Таиланд в 2025 г вырос почти на 40%

© РИА Новости/Илья ПиталевГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на ПМЭФ-2026
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости/Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Поставки несырьевой неэнергетической продукции в Таиланд из России увеличились в 2025 году почти на 40%, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
Наибольший спрос при этом наблюдается на товары металлургии и драгоценных металлов, машиностроения и химической отрасли, легкой и пищевой промышленности.
Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках бизнес-диалога Россия – Таиланд на полях ПМЭФ-2026.
"Таиланд для России – это важный и старейший партнер в Юго-Восточной Азии. В прошлом году мы зафиксировали крупнейший рост экспорта за последние пять лет – почти на треть, а поставки несырьевой неэнергетической продукции увеличились почти на 40%", - отметила Никишина.
По ее словам, для поддержки российских компаний в Таиланде РЭЦ активно развивает собственную инфраструктуру и расширяет набор доступных инструментов.
Так, в 2025 году РЭЦ открыл представительство в Таиланде, которое помогает экспортерам выходить на местный рынок. Среди предлагаемых услуг - анализ перспективных ниш и логистических маршрутов, сертификация продукции и поиск покупателей, а также обеспечение страхования, кредитования и организация международных расчетов.
Важным элементом этой системы является финансовая поддержка, которую предоставляют Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") и Росэксимбанк.
Дополняют эту экосистему инструменты продвижения российской продукции на тайском рынке. Для продажи и сбыта продукции в Таиланде работает национальный магазин "Сделано в России", где представлена продукция, прошедшая сертификацию на территории Таиланда. В планах РЭЦ - расширение ассортимента национального магазина, а также открытие демонстрационно-дегустационного павильона.
Большое значение для развития экспорта имеют и очные деловые мероприятия - бизнес-миссии и форумы, в рамках которых проходят B2B-переговоры с целью заключения экспортных контрактов.
В этом году в октябре в Таиланде пройдет фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Для местных жителей это возможность познакомиться с российской продукцией, а для отечественных компаний - представить свои товары широкой аудитории, раскрыть потенциал своего продукта и укрепить позиции на рынке: выстроить онлайн и розничные продажи на ярмарочной площадке, провести деловые встречи и переговоры с потенциальными партнерами.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта РЭЦ".
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаТаиландРоссияЮго-Восточная АзияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Росэксимбанк
 
 
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