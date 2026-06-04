Несырьевой экспорт из России в Таиланд в 2025 году вырос почти на 40%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Поставки несырьевой неэнергетической продукции в Таиланд из России увеличились в 2025 году почти на 40%, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

Наибольший спрос при этом наблюдается на товары металлургии и драгоценных металлов, машиностроения и химической отрасли, легкой и пищевой промышленности.

"Таиланд для России – это важный и старейший партнер в Юго-Восточной Азии . В прошлом году мы зафиксировали крупнейший рост экспорта за последние пять лет – почти на треть, а поставки несырьевой неэнергетической продукции увеличились почти на 40%", - отметила Никишина.

По ее словам, для поддержки российских компаний в Таиланде РЭЦ активно развивает собственную инфраструктуру и расширяет набор доступных инструментов.

Так, в 2025 году РЭЦ открыл представительство в Таиланде, которое помогает экспортерам выходить на местный рынок. Среди предлагаемых услуг - анализ перспективных ниш и логистических маршрутов, сертификация продукции и поиск покупателей, а также обеспечение страхования, кредитования и организация международных расчетов.

Важным элементом этой системы является финансовая поддержка, которую предоставляют Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") и Росэксимбанк.

Дополняют эту экосистему инструменты продвижения российской продукции на тайском рынке. Для продажи и сбыта продукции в Таиланде работает национальный магазин "Сделано в России", где представлена продукция, прошедшая сертификацию на территории Таиланда. В планах РЭЦ - расширение ассортимента национального магазина, а также открытие демонстрационно-дегустационного павильона.

Большое значение для развития экспорта имеют и очные деловые мероприятия - бизнес-миссии и форумы, в рамках которых проходят B2B-переговоры с целью заключения экспортных контрактов.

В этом году в октябре в Таиланде пройдет фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Для местных жителей это возможность познакомиться с российской продукцией, а для отечественных компаний - представить свои товары широкой аудитории, раскрыть потенциал своего продукта и укрепить позиции на рынке: выстроить онлайн и розничные продажи на ярмарочной площадке, провести деловые встречи и переговоры с потенциальными партнерами.