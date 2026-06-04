РЭЦ в 2025 году поддержал экспорт в Китай на сумму свыше 500 млрд руб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Российский экспортный центр в прошлом году поддержал экспорт в Китай на сумму свыше 500 млрд рублей, заявила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.

"Общая сумма поддержки, оказанной Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) компаниям при выходе на рынок КНР, превысила по итогам 2025 года полтриллиона рублей", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

Как сообщила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан на бизнес-диалоге "Россия – Китай: 30 лет стратегического партнерства – новые рубежи сотрудничества" в рамках ПМЭФ-2026, поддержку в рамках более чем 11 тысяч услуг получили более 3,3 тысячи уникальных участников внешнеэкономической деятельности.

Модераторами сессии выступили председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь и специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития - председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

В мероприятии приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор инвестиционной компании "Синопетро" Жэнь Цзинь, первый вице-президент "Газпромбанка" Павел Бруссер, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и другие.

Татьяна Ан отметила, что в течение последних пяти лет стабильно растут объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в КНР. В 2025 году прирост составил 18%, а удельный вес ННЭ в общем объеме российского экспорта в Китай достиг рекордных 27%. "Именно российский ННЭ становится основным драйвером роста нашей взаимной торговли", - подчеркнула вице-президент РЭЦ.

По итогам 2025 года ключевыми отраслями ННЭ по стоимостному показателю стали агропромышленный комплекс (более 166 миллиардов рублей), химическая промышленность (более 63 миллиардов рублей) и лесопромышленный комплекс (более 61 миллиарда рублей). В топ-5 также вошли машиностроение (более 22 миллиардов рублей) и металлургическая промышленность (почти 21 миллиард рублей).

В текущем году топ-3 отраслей по объему поддержанного группой РЭЦ экспорта составляют металлургия, машиностроение и химическая промышленность. Только по итогам первого квартала 2026 года объем поддержанного РЭЦ экспорта в Китай превысил 32,5 миллиарда рублей.

Отдельное внимание вице-президент РЭЦ Татьяна Ан уделила продвижению национального бренда "Сделано в России" на китайском рынке. Один из первых фестивалей-ярмарок состоялся в январе 2024 года в провинции Ляонин, а две недели назад в Харбине прошло уже седьмое такое мероприятие. "За два года участниками фестивалей-ярмарок стали более 500 российских компаний, проведено порядка 2 000 деловых встреч, заключены экспортные контракты на сумму свыше 15 миллиардов рублей", – рассказала Татьяна Ан.

Как отметила вице-президент РЭЦ, ассортимент российских товаров на фестивалях существенно расширился. Если первые мероприятия охватывали преимущественно продукты питания, то теперь на них постоянно представлены также товары народного потребления (уходовая косметика, предметы личной гигиены, биологически активные добавки), продукция народных художественных промыслов (ювелирные украшения, изделия из цветных металлов и костей мамонтов, продукция легкой промышленности). Участниками фестивалей стали представители ИТ-отрасли, туристического сектора и креативных индустрий.

Формат фестивалей "Сделано в России", которые организовывает РЭЦ, включает B2B-переговоры, розничные продажи с дегустациями, мастер-классы, стримы с известными китайскими блогерами. Мероприятия сопровождаются выступлениями творческих коллективов, спортивными и культурными событиями – балетом, выступлениями музыкальных оркестров, мастер-классами олимпийских чемпионов.

Из последних успешных кейсов, помимо традиционных поставок кондитерской продукции, мясных изделий и напитков, Татьяна Ан отметила соглашения и контракты в сфере агрохимии на поставку минеральных комплексов и удобрений для улучшения всхожести почвы, поставки косметической продукции, а также биологически активных добавок из водорослей из дальневосточных регионов России.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Участие в форуме подтвердили 20 тысяч человек из более чем 130 стран. В числе гостей форума – заместитель председателя Китая Хан Чжэн.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который входят Росэксимбанк, "Эксар" и Школа экспорта РЭЦ, является государственным институтом развития, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Группа РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".