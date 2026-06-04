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Решетников назвал текущую ситуацию на рынке труда в России сложной - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:05 04.06.2026
Решетников назвал текущую ситуацию на рынке труда в России сложной

Решетников: текущая ситуация на рынке труда в России сложная

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаксим Решетников на ПМЭФ-2026
Максим Решетников на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Максим Решетников на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России сложная.
  • Уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне — 2,2%, но это не полностью отражает сложность ситуации.
  • Происходят структурные изменения на рынке труда, связанные с развитием платформ и платформенной занятости.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Текущая ситуация на рынке труда в России сложная, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне - 2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она все равно, конечно, оказывает влияние на рынок труда", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.
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"Но еще раз подчеркну, что ситуация сложная. С одной стороны, труда в целом не хватает, и реально уровень безработицы текущий - это ограничитель, в том числе и индикатор для ЦБ, когда принимается решение о снижении ставок", - добавил он.
Министр также отметил, что при этом идут структурные изменения на рынке труда, связанные они с развитием платформ и платформенной занятости.
Ранее в апреле Решетников говорил, что снятие напряженности на рынке труда России будет главным индикатором для Центрального банка для снижения процентных ставок.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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