Решетников назвал текущую ситуацию на рынке труда в России сложной

"Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне - 2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается, потому что в разных отраслях и в разных регионах мы видим, что вот эта текущая ситуация в экономике, она все равно, конечно, оказывает влияние на рынок труда", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.