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Решетников рассказал, как определяются контуры российской экономики - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:52 04.06.2026 (обновлено: 12:02 04.06.2026)
Решетников рассказал, как определяются контуры российской экономики

Решетников: контуры экономики РФ определяются крепким рублем и высокими ставками

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаксим Решетников на ПМЭФ-2026
Максим Решетников на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Максим Решетников на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что контуры российской экономики на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками.
  • Заявление было сделано Решетниковым на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Контуры российской экономики на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Говоря об экономической модели России, Решетников отметил, что финансово-экономические власти научилась постоянно донастраивать ее, как только происходят какие-то значимые события. Он вспомнил кризис 2008 года, санкции 2014 года, затем пандемию COVID-19. "Потом - санкции и мы снова донастраиваем", - сказал министр.
"Очевидно, что контуры следующей экономической модели, они более или менее прослеживаются. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом, и поэтому Банк России на это реагирует. И нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим", - сказал Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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