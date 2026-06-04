Решетников рассказал, как определяются контуры российской экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что контуры российской экономики на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками.
- Заявление было сделано Решетниковым на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Контуры российской экономики на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Говоря об экономической модели России, Решетников отметил, что финансово-экономические власти научилась постоянно донастраивать ее, как только происходят какие-то значимые события. Он вспомнил кризис 2008 года, санкции 2014 года, затем пандемию COVID-19. "Потом - санкции и мы снова донастраиваем", - сказал министр.
"Очевидно, что контуры следующей экономической модели, они более или менее прослеживаются. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом, и поэтому Банк России на это реагирует. И нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим", - сказал Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.