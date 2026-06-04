Решетников рассказал, как определяются контуры российской экономики

"Очевидно, что контуры следующей экономической модели, они более или менее прослеживаются. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом, и поэтому Банк России на это реагирует. И нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим", - сказал Решетников.