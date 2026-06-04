"Реал" готов заплатить "Бенфике" 15 млн евро за Моуринью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предвыборный штаб Флорентино Переса заявил о намерении выкупить контракт Жозе Моуринью в случае победы Переса на выборах президента «Реала».
- Сумма контракта с Моуринью составит 15 млн евро, если Перес победит на выборах, запланированных на 7 июня 2026 года.
- Действующий президент «Реала» Перес объявил о проведении досрочных выборов после второго подряд сезона без титулов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Предвыборный штаб президента мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса обратился с официальным заявлением о намерении выкупить контракт главного тренера португальской "Бенфики" Жозе Моуринью, сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети X со ссылкой на заявление лиссабонской команды для комиссии по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM)..
Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подписал трехлетний контракт с "Реалом" и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе. В среду предвыборный штаб Переса на странице в соцсети X опубликовал видеоролик, в котором появляется Моуринью в форме "Реала" и говорит: "Да". После этого на экране возникает призыв голосовать за Переса. По данным СМИ, португалец не принимал участия в съемках, а само видео было сделано при помощи искусственного интеллекта.
"Футбольный клуб "Бенфика" сообщает, что кандидат на пост президента мадридского "Реала" Флорентино Перес выразил твердое намерение нанять тренера Жозе Моуринью в случае его победы на выборах президента клуба, запланированных на 7 июня 2026 года. Если такой сценарий реализуется, контракт будет заключен на сумму 15 млн евро, соответствующую пункту о расторжении действующего трудового договора", - говорится в сообщении "Бенфики".
Ранее действующий президент "Реала" Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. Выборы состоятся 7 июня. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на следующие четыре года. Начиная с 2009 года выборы в клубе были безальтернативными.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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20 мая, 15:02