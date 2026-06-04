Россия настроена на развитие отношений с Азербайджаном, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия настроена на поступательное развитие всего комплекса связей с Азербайджаном, заявил Михаил Галузин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия настроена на поступательное развитие всего комплекса связей с Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Хотел бы подтвердить неизменность принципиального настроя российской стороны на поступательное развитие всего комплекса связей с Азербайджанской Республикой, исходя из того, что это отвечало бы коренным интересам народов России и Азербайджана. Так что мы намерены не снижать набранный темп развития наших связей", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.