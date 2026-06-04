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Мирные соглашения от Киева могут подписывать разные люди, считает Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:56 04.06.2026
Мирные соглашения от Киева могут подписывать разные люди, считает Путин

Путин: мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что с украинской стороны мирные соглашения могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
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Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия.
"Самое главное - было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ", - заключил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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