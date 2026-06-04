Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств

Мирные соглашения от Киева могут подписывать разные люди, считает Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что с украинской стороны мирные соглашения могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода.

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Мирные соглашения от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия.

"Самое главное - было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ", - заключил президент.